‘Kanuni' gün sayıyor

Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak hizmet verecek. 2012 yılında Güney Kore’de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye’ye getirilen ve ‘Kanuni’ ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 TPAO personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı.

DIŞ GÖVDESİNE TÜRK BAYRAĞI



Kanuni'nin gövdesi kırmızı-beyaza boyanarak Türk bayrağı ile taçlandırıldı. Türkiye’nin filosunda halen Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin isimli iki sismik gemisi bulunuyor.