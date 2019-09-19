Kanserle verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay'ın son durumunu Haluk Levent açıkladı

Kansere verdiği mücadeleyle tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Dördüncü defa kansere yakalanan Neslican Tay'ın bacağındaki tümör yüzünden 2018 yılında bacağı kesilmişti. Üç defa kanseri yenen, her fırsatta kanserle savaşacağını dile getiren ve yaşama ümidini hiçbir zaman kaybetmeyen Neslican Tay'a sosyal medyadan destek yağdı.

NESLİCAN'I ZİYARET ETTİ

Tedavi gördüğü hastanede Neslican'ı ziyaret eden AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. "Neslican tüm gücüyle savaşıyor" ifadelerini kullanan Levent, şunları söyledi:

'NESLİCAN TÜM GÜCÜYLE SAVAŞIYOR'

Hastanedeydim az önce. Size Neslican'ı anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi... O kadar naif, o kadar sevgi yüzlü ki... Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor. Haydi be canım, kalk ayağa! 'Hastanedeyken gidiyorsun, prim yapıyorsun' diyenler! Ben samimi olmayan hiçbir şeyi paylaşmam! Biz Neslican'la devamlı görüşüyorduk. Hatta yeni albümün şarkılarını ilk o dinledi. Hatta en sevdiği şarkı 'Kendime Göre'yi mırıldandım o uyurken. Üzüyorsunuz böyle yazarak.



NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor. Kansere verdiği mücadeleyle bilinen Neslican Tay, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldı.