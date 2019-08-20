Kandil'i besleyen HDP'li belediyelere kayyum 

OSMAN NURİ CERİT

Terör örgütü PKK’nın belediyeleri yeniden ele geçirme planı, 29 ilde dün gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon ve HDP’li üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmalarıyla bozuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, haklarında “terör” suçlarından çok sayıda kovuşturma ve soruşturma bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Ahmet Türk’ü, Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediyeler Kanunu’nun 47. maddesinin tanıdığı yetkiye dayanarak görevlerinden aldı.

Yerlerine kayyum atandı

Görevden uzaklaştırılan HDP’li isimler yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

29 ilde 418 PKK’lıya gözaltı

Belediye başkanlarının görevden alınmasına paralel olarak 29 ilde HDP’li belediyelere personel alımı, para kaynaklarının terör örgütüne aktarılmasıyla ilgili operasyon yapıldı. Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde aralarında HDP’li belediye çalışanlarının da bulunduğu 418 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri’nden operasyonun gerekçesi

¦ Belediyelerin imkânlarını PKK’nın amaçları doğrultusunda kullanılmıştır.

¦ Belediye başkanları terör örgütünden gelen talimatlarla hareket etmişlerdir.

¦ Terör örgütünün talimatlarıyla mevzuatında olmayan sözde “eş başkanlık” uygulaması yapılmıştır.

¦ İhraç edildiği için mazbataları verilmeyen kişiler, fiili olarak görev yaptı.

¦ Teröristlerin cenazelerine katılarak ve mezarlarını ziyaret edilerek teröre destek verilmiştir.

¦ Terör suçlularının isimleri cadde, sokak ve parklara verilmiştir.

¦ Belediye başkanları ölen teröristler için saygı duruşunda bulunmuşlardır.

¦ Belediye kadrosunda çalışan şehit yakınlarına mobbing uygulanmıştır.

¦ Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı hakkında biri kovuşturma 9 ayrı terör dosyası, Van Belediye Başkanı HDP’li Bedia Özgökçe Ertan hakkında biri kovuşturma, 7 dosya, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Ahmet Türk hakkında da 2’si kovuşturma, 6 terör dosya bulunuyor.

Görevden alınan HDP’lilerin suç karneleri

Diyarbakır: A. Selçuk Mızraklı

¦ KCK’lı İsmail Özden’in öldüğü operasyon sonrası destekçilerine koştu.

¦ Terörist Zülküf Gezen’in ailesine taziyeye gitti.

¦ Terörden uzaklaştırılanları işe geri aldı.

¦ Sahabe “İyaz Bin Ganem” ismi verilen caddeye terör İlhan Diken ismi verilmeye çalışıldı.

¦ Bayramda terörist mezarlarını ziyaret etti, 4 cami yıktırdı, birçok teröristi gizli tedavi ettirdi.

Mardin: Ahmet Türk

¦ Terörist mezarları için malzeme verdi.

¦ Terör suçlusu Cabbar Leygar’yı Mardin Kent A.Ş.’ye getirdi.

¦ PKK’lı Ali Ete’nin kardeşi terör suçlusu Enver Ete’yi danışmanı yaptı.

¦ 30.01.2019’daki aday tanıtım toplantısında terör örgütü marşını saygı duruşunda söyledi.

¦ Kandil elebaşlarının talimatıyla açlık grevlerine destek verdi.

Van: Bedia Ö. Ertan

¦ PKK’lı Mevlüde Bozkurt, Şemdinli’de öldürülen PKK’lı Arzu Bilmez, Ahmet Demirağaç, Nuhari Yacan’ın defin işlemlerine katıldı.

¦ Şehit yakınlarını işten çıkardı, bazı şehit yakınlarına mobbing yaptı.

¦ Terörist başının resimleri önünde yapılan toplantılarda yer aldı.

¦ İhraç edildiği için mazbataları verilmeyen kişilere görev yaptırdı.

Halktan destek

Güneydoğu’daki sivil toplum kuruluş temsilcileri, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması kararına destek verdi. HDP’lilerin işten çıkardığı şehit yakınları ve gaziler de kayyum atamasından memnun oldu. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Vanlılar tarafından belediyenin önünde Türk bayraklarıyla karşılandı.