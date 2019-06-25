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Kandil teröristbaşına bayrak açtı

Kandil teröristbaşına bayrak açtı

23 Haziran seçimleriye ilgili terör örgütünün yayın organına konuşan elebaşı Cemil Bayık, Öcalan’ın artık PKK'yı yönetme pozisyonunun kalmadığını söyledi. 

Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık seçime 1 gün kala verdiği röportajda CHP-HDP ittifakından PKK’nın beklentilerine yer verdi. Bayık, ‘Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerini yeniden kazanırsa Türkiye’de gerçekten yeni bir siyasal süreç başlar.’ dedi. Bayık, Öcalan’la yapılan görüşmeye ilişkin ise, “Bu AKP-MHP ittifakı yenilgiye uğratılmadan Türkiye’de demokratikleşmenin önünün açılması mümkün değildir. Siyasal gelişmeler bunu gösteriyor. Bu açıdan Apo’yla görüştürülme siyasal durumu değiştirmiş değildir. Apo’nun İmralı zindanında ne savaşma pozisyonu var ne de örgütü yönetme pozisyonu var."

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