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  3. Kan donduran olay! Başını ezip, bıçaklayıp, aşağı atmışlar

Kan donduran olay! Başını ezip, bıçaklayıp, aşağı atmışlar

Kan donduran olay! Başını ezip, bıçaklayıp, aşağı atmışlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 9 gün haber alınamayıp, park halindeki otomobilinin bagajında cesedi bulunan, üniversite öğrencisi Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale (33) cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Owoyale'nin, 'borç' yüzünden tartıştığı arkadaşlarınca başının vazoyla ezildiği, defalarca bıçaklandığı ve 3'üncü kattan atıldığı belirlendi. 

Lefkoşa'daki Okullar Yolu Sokak'ta, park halindeki ML 819 plakalı otomobilden kötü koku geldiğini belirten mahalleli, salı günü polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, bagajda, battaniyeye sarılı erkek cesedi buldu. Yapılan otopside, cansız bedenin; 1 Temmuz'dan beri haber alınamayan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrencisi Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale'ye ait olduğu belirlendi. Owoyale'nin öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

VAZOYLA BAŞINI EZİP, BIÇAKLAYIP, AŞAĞI ATMIŞLAR

Obasanjo Adeola Owoyale, iddiaya göre, arkadaşları ile beraber oturdukları evin 3'üncü katında, 'borç' yüzünden tartıştı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Owoyale'nin başına vazo ile vuruldu. Yere düşen üniversitelinin başı, yine vazoyla ezildi. Owoyele, daha sonra vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca bıçaklandı. Owoyele'ye satırla saldırıldığı da tespit edildi. Owoyele, öldüğünden emin olunamayınca da 3'üncü kattan atıldı. 

11 KİŞİYE GÖZALTI

KKTC polisi, dün sabah, olayın meydana geldiği eve baskın düzenledi. Evdeki Nijeryalı 11 öğrenci gözaltına alındı. Dairede yapılan incelemelerde ise kan lekelerine rastlandı. Evde bulunan kanlı vazo ve satıra ise el koyuldu. Bugün mahkemeye çıkarılan 11 kişi için 3 gün gözaltı süresi verildi.

(DHA)

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