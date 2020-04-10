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  3. Kamyonun açık kalan damperinin yıktığı 2 tonluk tabela, otomobilin üzerine devrildi

Kamyonun açık kalan damperinin yıktığı 2 tonluk tabela, otomobilin üzerine devrildi

Kamyonun açık kalan damperinin yıktığı 2 tonluk tabela, otomobilin üzerine devrildi

Niğde'de, sürücüsünün damperi açık unuttuğu kamyon, organize sanayi bölgesinin 2 tonluk tabelasını yıktı. Tabelanın üzerine devrildiği otomobil zarar gördü.

Nığde-Aksaray yolu üzerinde bulunan Bor Karma Organize Sanayi bölgesinde, damperi açık unutan kamyon sürücüsü, OSB'nin girişinde bulunan 2 tonluk tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, OSB güvenlik görevlisinin otomobilinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(DHA)


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