Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6676
  • 6,2077
  • 271.964
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı

Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı

Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 43 ST 717 plakalı porselen yüklü kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Gebze gişeleri geçtikten sonra devrildi.

Yaralının olmadığı kazada, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Gebze gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kamyonun vinçle kaldırılması, yola düşen porselenlerin başka bir araca alınmasının ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yüzde 40 işitme kaybı olduğu ortaya çıktı
Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
Serdar Ortaç boşanma konusunda haklı çıktı
Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu
<p>68 altın sikkeden oluşan hazinenin milattan sonra 550-575 yıllarında, 1. ve 2. Justinianus dönemi

1500 Yıllık Sikke... O İlimizde Bulundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın dört bir yanından ilginç bilgiler

hayatımızı kolaylaştıran icatlar