Kamuda mesai saatleri değişti mi? İstanbul'da Kamuda çalışma saatleri kaç? İşte detaylar..
Kamuda mesai saatleri değişti mi? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da Kamuda çalışma saatlerinin değiştiğini açıkladı. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da Kamuda çalışma saatleri hakkında açıklama yaptı. Koronavirüse karşı Türkiye'de önlemler arttırılmaya devam ediyor. Vali Yerlikaya, Ramazan'da İstanbul'da kamu kurumlarında çalışan kişilerin çalışma saatlerinin değiştiğini söyledi Peki, Kamuda mesai saatleri değişti mi? İstanbul'da Kamuda çalışma saatleri kaç? Detaylar haberimizde.
İSTANBUL'DA KAMUDA ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?
Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Corona Virüs tedbirleri kapsamında "27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" dedi.