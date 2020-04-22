Kamuda mesai saatleri değişti mi? İstanbul'da Kamuda çalışma saatleri kaç? İşte detaylar..

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da Kamuda çalışma saatleri hakkında açıklama yaptı. Koronavirüse karşı Türkiye'de önlemler arttırılmaya devam ediyor. Vali Yerlikaya, Ramazan'da İstanbul'da kamu kurumlarında çalışan kişilerin çalışma saatlerinin değiştiğini söyledi Peki, Kamuda mesai saatleri değişti mi? İstanbul'da Kamuda çalışma saatleri kaç? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL'DA KAMUDA ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Corona Virüs tedbirleri kapsamında "27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" dedi.