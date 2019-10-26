Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kameraya el sallarken fark etti, hastaneye koştu! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Kameraya el sallarken fark etti, hastaneye koştu! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Kameraya el sallarken fark etti, hastaneye koştu! Gerçeği öğrenince şoke oldu

İngiltere'de bir kadın müzede bulunan termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Bal Gill, Mayıs'ta ailesiyle gittiği "Camera Obscura and World of Illusions" adlı karanlık oda ve illüzyon müzesinde termal kameraya el sallayıp fotoğraf çektirirken sol göğsünde kırmızı bir ışık gördü.

Gill, "Yanımdakilerin hiçbirinde böyle bir şey yoktu. Şüphelendim. Eve gidince Google'dan termal kameralarla ilgili arama yaptım ve onkologların teşhis için termal kameralardan yararlanabileceğini öğrendim. Ertesi gün doktora gittim ve meme kanseri olduğumu öğrendim" dedi.

Hastalığı erken aşamada tespit edilen ve şimdi üçüncü kez ameliyat olmayı bekleyen 41 yaşındaki Gill müzeye gönderdiği teşekkür mektubunda "Kameraların amacının kanser teşhisi olmadığını biliyorum. Ama müzenize ziyaretim hayatımı değiştirdi. Kameralarınız olmasaydı kanser olduğumu belki hiç öğrenemeyecektim" dedi.

Müzenin Genel Müdürü Andrew Johnson da "Kameralarımızın böyle bir yeteneği olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Evlilik sorularına böyle yanıt verdi
Serenay'ın yalnızlığı başına dert oldu!
'Demet Akalın bana hediye almasın'
Bedelli askerlik dönüşü yaptığı açıklama tepki çekmişti! Açıklık getirdi
Survivor Fatmagül Fakı evlendi
<p>Hindistan’ın güneyindeki Sundargarh kentinde köylüler, bataklığa sıkışan fili uzun uğraşlar sonuc

Hindistan´da Bataklığa Sıkışan Fili Köylüler Kurtardı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor

Van Gölü'ndeki flamingoların Afrika göçü başladı