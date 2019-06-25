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Kalp krizi geçiren terzi iş yerinde ölü bulundu

Kalp krizi geçiren terzi iş yerinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kalp krizi geçiren terzi Mustafa Kaya, iş yerinde ölü bulundu.

Manavgat'ın Atatürk Caddesi'nde terzilik yapan Mustafa Kaya'nın, Cumartesi akşamı ışıkları yanan ve kapısı açık iş yerinde kimseyi göremeyenler, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mustafa Kaya'yı asma katta yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Mustafa Kaya'nın kalp krizi geçirerek öldüğü tespit edildi.

Mustafa Kaya'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak pazar günü Konya'nın Seydişehir ilçesi Tarasçı Mahallesi'nde toprağa verildi.

(DHA)

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