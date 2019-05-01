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  3. Kalın ve Jeffrey görüşmesi: Tüm terör gruplarından temizlenecek

Kalın ve Jeffrey görüşmesi: Tüm terör gruplarından temizlenecek

Kalın ve Jeffrey görüşmesi: Tüm terör gruplarından temizlenecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen heyetler arası görüşmede Suriye konusunda son gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, idlib mutabakatının korunması, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye'nin yeniden inşası konuları gündeme geldi.

Oluşturulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai bir sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı.

Suriye konusunda işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

(AA)

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