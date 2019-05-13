Kaliforniya'da kaybolan Nigel adlı papağan, 4 yıl sonra bulunduğunda hangi dilde konuşuyordu? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Kaliforniya'da kaybolan Nigel adlı papağan, 4yıl sonra bulunduğunda hangi dilde konuşuyordu?sorusunun yanıtı yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta ATV ekranlarında yayınlanıyor ve izleyenleri ekran başına kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de merak edilen soru ve cevaplar!