Kaldırımlar adlı şarkının sözleri hangi şaire aittir? 19 Haziran Milyoner Sorusu

Kaldırımlar adlı şarkının sözleri hangi şaire aittir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Kaldırımlar adlı şarkının sözleri hangi şaire aittir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 19 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Necip Fazıl Kısakürek

B: Orhan Veli Kanık

C: Cemal Süreya

D: Turgut Uyar

Doğru Cevap: Necip Fazıl Kısakürek