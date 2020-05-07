Kahvehaneler ne zaman açılıyor, tarih belli mi? Kahveler açılacak mı? İşte yanıtı..

Kahvehaneler ne zaman açılıyor, tarih belli mi? Kahveler açılacak mı? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını sonrası ülkemizde çeşitli önlemler alınmıştı. AVM, berber ve kuaförlerin 11 Mayıs tarihi itibariyle açılacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar kahvehanelerin açılacağı ilgiyle takip etmeye başladı. Haberimizin içerisinden kahvehanelerin açılış tarihi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILIYOR, TARİH BELLİ Mİ?

Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Ancak alınan tedbirlerle sosyal hayatta ve alışveriş kurallarında büyük değişimler yaşanacak. Salgının yayılmasının engellenmesi için AVM, berber, kuaför ve mağazalarda sosyal mesafe kuralları katı şekilde uygulanacak.

Sosyal mesafe kurarlı kapsamında kapatılan ve yakın temasın oldukça yoğun olduğu, yaşı nedeniyle yüksek risk grubunda yer alan vatandaşların da sıklıkla gittiği kahvehanelerin ne zaman açılacağı henüz netleşmedi. Konu hakkında resmi kaynaklardan açıklama gelince haberimize eklenecektir.