Kahvehaneler kapatıldı mı? Corona virüs nedeniyle kahvehanelere yasak getirildi mi?

Kahvehaneler kapatıldı mı? sorusu binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan ölümcül corona virüsü nedeniyle toplu alanlarda bulunmak ve yakın temasta olmak büyük risk taşıyor. Salgının yayılmasını durdurmak için önlem alan devletimiz okulları, üniversiteleri ve gece eğlence mekanlarını kapattı. Bunun üzerine sosyal medyada kahvehanelerin kapatılması konusu gündeme geldi. Peki, Kahvehaneler için yasak getirildi mi? İşte detaylar…



KAHVEHANELER KAPATILDI MI?

Sosyal medyada dolaşan kahvehanelerin kapatılması konusu ile ilgili henüz resmi bir karar verilmedi. Konuyla ilgili en güncel gelişmeleri ‘aksam.com.tr’ adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

GECE EĞLENCE MEKANLARI İÇİN RESMİ KARAR

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronovirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi.

İllere gönderilen ek genelge ile koronavirüs salgının Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

Genelgede; Koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde; “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine “Coronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. Genelge ile koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak.