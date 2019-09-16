Kahreden ölüm: Mide küçültme ameliyatı sonu oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve 114 kilo olan 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Nesibe Demir, aşırı kilolarından dolayı rahatsız olunca mide küçültme operasyonu için Elbistan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerin ardından 1 Temmuz'da ameliyat edilen Nesibe Demir, ameliyat sonrasında rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan kadın, sevk edildiği Malatya Turgut Özal Araştırma Hastanesi'nde bağırsaklarında sızma olduğu belirlenince tekrar ameliyat edildi. Ancak talihsiz kadın 19 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Geride gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bıraktı. Çocukları İrem (13), İsmail (4) ve İpek'in (3) sürekli annelerini sorduğunu söyleyen Nesibe Demir'in eşi Kasım Demir (40) sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Kasım Demir, "Eşime yapılan tetkiklerde mide fıtığı olduğu ortaya çıktı. Mide fıtığı ameliyatı ile birlikte doktorlar midesini de küçülttü. Ancak ilerleyen günlerde kötüleşmeye başladı. Yeniden ameliyata alındı. Durumu düzelmediği gibi daha da kötüye gitti. Doktoru akciğeri ile böbreklerinin zayıfladığını, tam kapasite ile çalışamadığını söyledi. Eşimin ameliyat sonrası kalbi durdu" dedi.

(Sabah)