Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti... Cenazesi morgda kaldı

Kahramanmaraş’ta 1 polisi yaralayıp, 1 polisi de şehit eden Muhammet Karataş’ın otelden kaçtığı ve ardından av bayisinden mermi aldıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirildiği anlara şahit olanlar, yaşananları anlattı. Karataş’ın cenazesi ise kimse taşımayı kabul etmediği için morgda kaldı.

İHA'nın haberine göre, Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan 2 polisten Barış Göl, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olayın ardından kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, kendisini fark eden esnafın ihbarı ile gelen polis ekiplerinden kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, ateş açılarak etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Katil zanlısının morgda kalan cansız bedeni araç bulunamadığı için memleketine gönderilemedi.

Olay anına şahitlik eder vatandaşlar silah sesi duyduklarını ve yaşanan olayda çok korktuklarını ifade etti. Bazı vatandaşlar ise yaşanan anları cep telefonları ile kaydetti. Görüntülerde polis ekiplerinin yaptıkları operasyon anları yer aldı.