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  3. Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu : 7 gözaltı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu : 7 gözaltı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu : 7 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 aylık teknik takibin ardından, Afşin'in Arıtaş ve Göllüce mahallelerinde kaçak kazı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları istihbarat çalışması sonrası düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan çetenin elebaşı olduğu iddia edilen B.E. ile N.Ö, F.B, Ş.G, E.B, M.Y. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, farklı dönemlere ait 24 metal sikke, 2 yüzük, 26 obje, 8 parlak taş, 5 ok ucu ve 1 kaşık ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüphelilere ait 5 cep telefonu, 3 ruhsatsız av tüfeğine de el koydu.

AA

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