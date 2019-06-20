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  3. Kahramanmaraş'ta 2 terör şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta 2 terör şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta 2 terör şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta aranan iki terör şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan D.S'nin (44), Sögütlü Mahallesi'ne geleceği bilgisini aldı.

Ekipler, Çiğli Mahallesi girişinde oluşturdukları kontrol noktasında şüpheliyi gözaltına aldı.

Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçundan aranan A.Y'yi (50), Pazarcık ilçesine bağlı Musolar Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA

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