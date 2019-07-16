Kahramanların ardından hüzün ve gurur kaldı

Hakkari kırsalında devam eden operasyonda önceki gün şehit düşen Teğmen Alim Keskin, Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur ve Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır için dün kentteki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konulan şehitlerimizin naaşları, memleketlerine uğurlandı.

Şehidin sürprizinden 10 gün sonra acı haber

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasin Ağır Muğla Fethiye'de toprağa verildi. Ağır’ın yeni görev yeri Hakkari’ye gitmeden önce 5 Temmuz’da habersizce ailesini ziyaret ettiği ve helallik alarak yola çıktığı öğrenildi. Ağır’ın daha önce K. Irak’ın Avaşin bölgesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen ve hemşehrisi Üsteğmen Emre Kargın’ın şehit olduğu saldırıdan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

8 bin kişi uğurladı

Hakkari’de 9 Temmuz’daki terör saldırısında yaralanan sözleşmeli er Salih Altuntaş, tedavi gördüğü Ankara GATA’da şehit oldu. Şehidin naaşı memleketi Ordu’ya gönderildi. Altuntaş, Aybastı'da 8 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Vasiyet etti, silah arkadaşının yanına defnedildi

Şehit Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur (27) için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen törene devlet erkanı katıldı. Şehidin 1 aylık eşi Halime, annesi Züleyha, babası Mehmet Tokur taziyeleri kabul etti. Şehidin naaşı, vasiyeti üzerine, Diyarbakır’daki terör operasyonunda yaralanan ve 17 Şubat 2016’da hastanede şehit olan silah arkadaşı Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil’in Etimesgut’taki Elvankent Mezarlığı’nda bulunan kabrinin yanına defnedildi.

1 aylık eşten selamlı veda

Şehidi, 1 ay önce evlendiği eşi Halime Tokur, asker selamıyla uğurladı.

4 kardeşi de polis-asker

Şehit Teğmen Alim Keskin, Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin eşi Yasemin Keskin, “Bilirdim şehit olacağını o kadar iyiydin Alim” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Göktuğ Alperen de babasının cenaze törenine katıldı. Şehidin 7 kardeşinden Üzeyir Keskin’in özel harekat polisi, Rıza Keskin’in uzman çavuş, Mehmet ve Selahattin Keskin’in askeri öğrenci, Feru Keskin’in ise öğrenci olduğu öğrenildi.