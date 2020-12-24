Kahramanlar

Kimi koronaya yakalandı, kimi ameliyat geçirdi, kiminin emekliliği geldi. Ancak hiçbiri mücadeleyi bırakmadı, 9 ay boyunca hastaları iyileştirmek için savaştı.



9 AY HİÇ PES ETMEDİLER



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Kovid-19 yoğun bakım servisinde çalışan 20 kişilik ekip, marttan bu yana görev yerlerini kendi istekleriyle değiştirmedi. 9 aydır aynı yoğun bakımda çalışan ekipten koronavirüse yakalanan, emeklilik yaşı gelen, akciğer ameliyatı olanlar da dahil hastane yönetiminden gelen ‘yer değişikliği’ teklifini geri çevirdi. Birbirlerini sırtlarındaki isimlerden tanıdıklarını söyleyen Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, “Bulaş riski nedeniyle evine gidemeyenler var. Anne-babamı 9 ay yalnızca bir kere ziyaret edebildim” dedi.

HER İYİLEŞEN MUTLU EDİYOR



25 yıllık hemşire Zehra Çakmak ise şöyle konuştu: “Hastalarımızı iyileştirebilmek için burada çok savaş verdik. Bu sırada kendim de koronavirüse yakalandım. 21’inci günde tekrar ekibime döndüm, çünkü hastaların bize ihtiyacı var. Hastane yönetimimiz ‘tükenmişlik, yorgunluk, risk olabilir’ diyerek hepimize yer değişikliği hakkı tanıdı. Fakat ekip olarak dağılmak istemedik. Hastalarımız iyi olduğu zaman mutlu oluyoruz.”

BU İYİLİK UNUTULMAZ



Müzeyyen nineyi, tedavi sonrası sırtında 5. kata taşıyan polis, “Görevimiz” dedi. Yaşlı kadın da “Bu iyilik unutulur mu!” diyerek teşekkür etti.

Çorum’da rahatsızlanan Müzeyyen Kahramantekin (85), hastaneye kaldırıldı. Refakatçisi olmayan yaşlı kadına polisler yardım etti. Tedavi sonrası Müzeyyen nineyi evine getiren ekip, asansörün arızalı olduğunu fark etti. Polis Hasan Başpınar, yaşlı kadını sırtına alıp 5. kattaki dairesine kadar çıkarttı.

EVİMİ BİLE BULAMAZDIM



Hastane çıkışı evinin adresini bile hatırlamayan Müzeyyen nine, “Birkaç yere telefon edip adresimi buldular. Sonra beni eve getirdiler. Unutulur mu bu iyilik” dedi. Yaşlı kadın, kendisini ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını soran aynı polislere “Adımlarınıza kurban olurum yavrularım. Acılar görmeyin” diyerek de teşekkür etti.

HER POLİS YAPAR



Yaşlı kadına yardımcı olan 3 polis, başarı belgesiyle ödüllendirildi. Müzeyyen nineyi taşıyan Hasan Başpınar, “Hastane polisi ne zaman ihtiyacı olan birini bildirse yardıma koşuyoruz. Bunu tüm Türk polisi ve askeri yapar. Bu bir vatandaşlık görevi” diye konuştu.