Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1367
  • 6,8496
  • 317.049
  • 111207
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kahramanımızı uğurladık

Kahramanımızı uğurladık

Kahramanımızı uğurladık

İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak, İzmir'de toprağa verildi.

Şehit Ak için Gaziemir’deki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin babası Cemil, annesi Nermin ve kardeşi Tuncay Ak’ın taziyeleri kabul ettiği törene çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin dedesi Ali Ak, torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarılıp gözyaşı döktü. Cenazeye babasıyla katılan 10 yaşındaki Ada Yeğen, şehidin tabutunun üzerine “Bozkurt” isimli oyuncak köpeğini bıraktı. Yeğen, “Bozkurt, benimle uyuyordu, şimdi ise askerimizle uyumasını istediğim için onu oraya bıraktım” dedi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği’ne defnedildi. 

(AA)


Murat Boz ve Deren Talu arasında sürpriz yakınlaşma!
'Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!'
Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!
Murat Boz ateş püskürdü: Utanın!
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
<p data-card-id='acdadba4-9aee-4e96-7c72-9f698cb9539a' data-card-type='Text'>Rusya'nın desteklediği

SİHA'lar bir Pantsir daha vurdu: Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Faydasına inanamayacaksınız! Diyabete birebir...

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti