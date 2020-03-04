Kahramanımızı uğurladık

Şehit Ak için Gaziemir’deki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin babası Cemil, annesi Nermin ve kardeşi Tuncay Ak’ın taziyeleri kabul ettiği törene çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin dedesi Ali Ak, torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarılıp gözyaşı döktü. Cenazeye babasıyla katılan 10 yaşındaki Ada Yeğen, şehidin tabutunun üzerine “Bozkurt” isimli oyuncak köpeğini bıraktı. Yeğen, “Bozkurt, benimle uyuyordu, şimdi ise askerimizle uyumasını istediğim için onu oraya bıraktım” dedi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği’ne defnedildi.



(AA)