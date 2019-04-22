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  3. Kağıthane'de inşaat alanının destek duvarı çöktü

Kağıthane'de inşaat alanının destek duvarı çöktü

Kağıthane'de inşaat alanının destek duvarı çöktü

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edilen 4 katlı bir bina çöktü. İstanbul Valililiği, Kağıthane'de 10 binanın boşaltıldığını açıkladı.

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 Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokağı'nda bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle  istinat duvarının üst sokağındaki bazı binalar, risk nedeniyle tahliye edildi.

 Boşaltılan binalardan biri, toprak kayması sonucu çöktü. İki otomobil binanın enkazının altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 

İstanbul Valililiği, Kağıthane'de 10 binanın boşaltıldığını açıkladı.

(AA-İHA)

 

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