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  3. Kağıthane'de dehşet! Saldırı anını canlı yayınladı

Kağıthane'de dehşet! Saldırı anını canlı yayınladı

Kağıthane'de dehşet! Saldırı anını canlı yayınladı

İstanbul Kağıthane'de bir berber dükkanına giren silahlı saldırgan bir kişiyi vurdu. Saldırgan saldırı anını sosyal medyada yayınladı.

Olay Seyrantepe, Cihangir Sokak'ta bulunan berberde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre Mehmet Ş. isimli şüpheli aralarında daha önceden problem olduğu öğrenilen Selahattin Ü.'nün çalıştığı berbere geldi.

Mehmet Ş. yanındaki pompalı tüfekle Selahattin Ü.'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Saldırgan Mehmet Ş. olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Kasıklarından yaralandığı öğrenilen Selahattin Ü. ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

SALDIRIYI SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINLADI

Öte yandan saldırgan Mehmet Ş. olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan canlı yayınladı.

Görüntülerde saldırganın pompalı silahını çıkararak dükkan önünden içeriye girdiği görülüyor.

Kâğıthane'de dehşet! Saldırı anını canlı yayınladı

İçeri giren saldırgan arkadaşı olduğu kişiyi vurduktan sonra tehditler savuruyor. Saldırgan uzaklaşma anını da sosyal medya hesabından yayınladı.

(DHA)


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