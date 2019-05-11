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  3. Kaftancıoğlu'ndan İstanbul'un 400 projesine karavana dava

Kaftancıoğlu'ndan İstanbul'un 400 projesine karavana dava

Kaftancıoğlu'ndan İstanbul'un 400 projesine karavana dava

Kaftancıoğlu, İstanbul il başkanlığına gelir gelmez AK Partili belediyelerin projelerine tek tek dava açtı. 400 davanın bilirkişi ücreti ödenmedi, dava düştü, 'paraları ödeyin’ diyen avukat işten kovuldu.

HABER MERKEZİ

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu göreve gelir gelmez 'İzleme Komisyonu' kurarak kent genelindeki imar artışlarıyla ilgili kararlara dava açtı. Her ay ortalama 15-20 imar dosyası CHP tarafından mahkemeye taşındı. Kısa sürede bu sayı 400’leri buldu. 

Mahkemeler bu dosyalar için bilirkişi görevlendirdi. Ancak CHP, bilirkişi ücretlerini yatırmadı, davalar da tek tek düştü. Dosyaların takibini yapan avukatlar “Töhmet altında kalıyoruz” diyerek Kaftancıoğlu’ndan ücretlerin ödenmesini istedi. Davalar düşünce avukat Sezer Özkan feda edilerek il başkanlığı tarafından  işten çıkarıldı. Davaların posta ücretlerinin bile ödenmediği öğrenildi. 

MECLİS ÜYELERİ İCRA TEHLİKESİNDE

İzleme Komisyonu bazı davaları meclis üyelerinin adlarına açtı. Üyeler bu davaları üstlenmediği için icra tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. AKŞAM’a konuşan bir partili şunları söyledi: “Düşen davaların çoğu meclis üyeleri adına açılmış. İzleme Komisyonu, CHP’li bir meclis üyesinin ismini kullanarak davacı oluyor. Dava düştüğünde o meclis üyesi töhmet altında kalıyor. Herkes “Kaç para aldı da davayı geri çekti” diye dedikodu yapıyor." 

CHP’liye bile dava açtı 

Her dosyayı mahkemeye taşıyan Kaftancıoğlu, CHP’li İBB Meclis üyesi Mehmet Berke Merter’in Beykoz’da yapılacak olan villa projesini de “Orman katlediliyor” denilerek mahkemeye taşıdı. Bu dava da bilirkişi ücreti ödenmediği için düştü

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