Kafeler, lokantalar ve restaurantlar ne zaman açılacak? Kafe ve lokantaların açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar..

Kafeler, lokantalar ve restaurantlar hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. Küresel salgına dönüşen koronavirüs sonrası Türkiye'de iş yerleri tedbir amacıyla kapatılmıştı. Dün Kabine Toplantısının ardından AVM'lerin açılacağını duyurdu. Peki, Kafeler, lokantalar ve restaurantlar ne zaman açılacak? Kafe ve lokantaların açılış tarihi belli oldu mu? Milyonlarca kişinin merakla beklediği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAFELER, LOKANTALAR VE RESTAURANTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekildeydi;

"Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."

TARİH BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Plana göre;

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Lokanta ve restaurant tarzı işletmelerin durumu hakkında bilgi verilmedi. Konu hakkında resmi açıklamalardan bilgi gelince haberimizin içerisine eklenecektir.