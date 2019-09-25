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Arda Turan ile Berkay davasında tartışmalı gerekçe!

Arda Turan ile Berkay davasında tartışmalı gerekçe!

Arda Turan ile Berkay davasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme Özlem Ada Şahin’in ifadesinde inandırıcı delil bulunmamasını gerekçe gösterdi.

Hilal YILDIRIM 

Futbolcu Arda Turan’ın, şarkıcı Berkay’la olan kavgasında 2 yıl 8 ay 15 gün hapse çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi Arda Turan’a cinsel taciz suçundan verdiği beraat kararına; Turan’ın suçlamayı kabul etmemesini, tanık Önder Tiryaki’nin ifadesinde tacizi duymadığını söylemesi ve dosyada Özlem Ada Şahin’in ifadesinden başka somut ve inandırıcı delil bulunmamasını gerekçe olarak gösterdi.  

Kararda beraat gerekçesi şöyle anlatıldı: “Şikayetçinin ifadeleri mahkemede sanığın suçu işlediğine dair şüphe oluşturmasına rağmen sadece şüphede kaldığı tam bir vicdani kanaat oluşturmamış, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığın beraatine karar vermek gerekmiştir.

TACİZİN KANITI OLMAZ 

Gerekçeli karar hukukçular arasında tartışmalara yol açtı. Avukat Altın Mimir beraat kararının yanlış olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Bir kadın tacize uğruyor ve toplum nezdinde gerekirse kötü bir bakışa maruz kalacağını bile bile cesaret göstererek şikayetçi oluyor. Tacize uğrayan bir kadın bunu kanıtlayamaz, kanıt da aranmaz. Kanıt aranması kadınları bu tür vakalarda sessiz kalmaya mahkum eder. Kadının ifadesi yeterlidir.” 

‘BELGE YOK’ DİYE GÖZARDI EDİLEMEZ 

Avukat Handan Bakbak: “Hukuk elbette belge bilgi bulgudan oluşur. Ancak öyle durumlar vardır ki belgeleyemezsiniz. Evli bir kadının tacizi eşiyle paylaşmak zorunda kalmış. Yutkunabilir susabilirdi. Kimse eşinin başını böyle bir durumla belaya sokmak istemez. Bu tür dosyalarda hakime çok iş düşüyor. Olayın oluş şekli, sanığın karakteri, mağdurun samimiyeti. Kadın tacizi yaşamışsa bu asla gözardı edilemez.”

KADININ DEĞİL MAĞDURUN BEYANI ESASTIR 

Ceza Hukukçusu Avukat Ali Rıza Dizdar: “Kadının beyanı esastır ilkesi doğru olmaz. O zaman her mağdurun beyanı esastır. Şikayetçi kadın haklı olabilir. Ancak ispat yükümlülüğü vardır. Sadece ifadesi dikkate alınırsa herkes herkese suçlamalarda bulunur. Arda Turan delil yetersizliğinden beraat etmiş. Mahkeme, Turan için bu suçu işlediğine ne inanıyorum ne inanmıyorum diyor. Bir delil ortaya çıkarsa mahkum olabilir.” 

HİÇBİR KADIN TANIMADIĞINA İFTİRA ATMAZ 

Bu konuda örnek kararlar da var. Kadıköy’de bir kadın 2016’da rıhtımda yürürken Ahmet Y. isimli bir öğretmen tarafından taciz edildi. Gözaltına alınan Ahmet Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi,  “Hiçbir kadın, tanımadığı bir erkeğe iftira atmaz’ belirterek, yalnızca kadının ifadesi doğrultusunda sanık Ahmet Y.’nin 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararı Yargıtay da onadı. 

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