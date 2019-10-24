Kadından kadına levyeli dehşet! Bir anda saldırdı

İzmir, trafikte meydana gelen kazanın ardından yaşanan levyeli dehşetle sarsıldı. Özel bir sağlık şirketinde yönetici olan Gül Özdil (41) için o gün sıradan bir gündü. Önceki akşam Konak ilçesi Üçyol kavşağında aracıyla yol alırken dönüş yaptı ve o sırada üniversite öğrencisi Ebrar Sağır'ın aracıyla çarpıştı. Kazadan yara almadan kurtulan Gül Özdil ve yanında bulunan arkadaşı Eda Söz, kazanın şokunu atlamadan ikinci bir şok yaşadı.

KÜFÜRLER SAVURDU

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ebrar Sağır elinde levye ile küfürler savurarak onlara doğru yürüyordu. Sağır levye ile önce otomobilin camını patlattı. Daha sonra camın içinden sarkan kadın bu kez de Gül Özdil'e saldırdı. Ebrar Sağır'ın levyeli saldırısına uğrayan iki kadın neye uğradıklarını şaşırdı. Arkadaşı Eda Söz'ün kafasını korumaya alması sayesinde levye darbelerinden kurtulan kadın olay sonrası baygınlık geçirdi.

TEDAVİSİ YAPILDI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Özdil'in kolunda cam kırıkları ve çizikler nedeniyle yaralar dizinde ve yüzünde de hafif sıyrıklar vardı. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ve tedavisinin ardından karakola giden Gül Özdil, Ebrar Sağır'dan şikayetçi oldu. Saldırgan kadın Ebrar Sağır aracının plakasından bulunarak karakola çağrıldı. Karakolda ifadesi alınan Sağır daha sonra serbest bırakıldı.

'DAVACI OLACAĞIM'

Özdil yaşadığı korku dolu dakikaları Yeni Asır'a anlattı. Özdil, "Karabağlar bölgesinde oturan arkadaşım Eda Söz'ü bırakıyordum. Kavşaktan dönerken karşı taraftan gelen araç, otomobilimin sağ tarafından vurdu. Ben hatalı olduğumu belirterek özür dilemek için araçtan inecektim. Ama birden bire koşarak gelip elindeki levye ile saldırdı. Bana ağza alınmayacak, hele bir kadının asla ağzına almayacağı küfürler savurup aracımın camını patlattı. Camın içinden sarkarak levye ile üzerime saldırmak istedi. Arkadaşım Eda kafamı korumuş olmasaydı şu an beynim patlamış olabilirdi. Hala olayın şokundayım. Beni öldüreceğini sandım. Hep haberlerde gördüğüm olay benim başıma geldi. Davacı olacağım. O kişinin, başka birinin canını yakmaması ve ders alması için şikayetçi oldum" diye konuştu.



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