Kadın personelin ilişiğinin kesildiği iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

Çelebi'den yapılan açıklamada, 24 Nisan'daki olaya istinaden, Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma çerçevesinde söz konusu çalışanın 26 Nisan'da ifade vermek üzere İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne davet edildiği, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 234. madde çerçevesinde ifadesi alınarak, olaya adı karışan kişiden şikayetçi olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu işlem sırasında çalışana her türlü desteğin sağlandığı aktarılarak, "Şirketimiz ayrıca yolcular ile havalimanında çalışan kişilerin karşı karşıya kalmalarını önleyecek tedbirlerin daha geniş bir perspektif ile tüm havalimanı kullanıcılarını kapsayacak şekilde ele alınması gerektiği kanısındadır. Bu amaçla şirketimiz havalimanında görev yapan tüm paydaş şirketler ile iş birliği çabalarını harekete geçirmiştir. Adı geçen personelimizin bu olayla ilgili olarak şirketimizle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonlar hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamakta olup, şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

(AA)