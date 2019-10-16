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  3. Kadın çalışanlar tacizciyle çalışmaya mahkum edildi

Kadın çalışanlar tacizciyle çalışmaya mahkum edildi

Kadın çalışanlar tacizciyle çalışmaya mahkum edildi

Karaman’da bir turizm firmasında çalışan iki evli kadına tacizde bulunduğu için işten atılan D.Ö. hem işe iade edildi hem de tazminat almaya hak kazandı.

Yelda GÖKDAĞ

Karaman’da bir turizm firmasında D.Ö. isimli çalışan, iş arkadaşıyla evli F.A. ve E.T.’yi Facebook üzerinden yazılı ve yan yana bulundukları sürede de sözlü taciz etti. F.A. ve E.T. evli oldukları ve eşlerinin olayı duymasından endişe ettikleri için delilleri sildi. Tacizlerin ardı arkası kesilmeyince, kadın çalışanlar durumu amirlerine iletti. Konudan haberdar olan şirket, kadınların şikayeti üzerine, tacizci D.Ö.’nün iş akdini feshetti. 

ADETA ÖDÜL VERDİLER 

Bunun üzerine tacizci D.Ö. işine geri dönebilmek için Karaman İş Mahkemesi’nde işe iade davası açtı. Mahkeme, kadınların D.Ö. tarafından taciz edildiğine ilişkin kanıt sunamadıkları ve olaya ilişkin dinlenen tanıkların birebir olaya şahit olmadıkları gerekçesiyle D.Ö.’nün işe iadesine karar verdi. Üstelik mahkeme, tacizci çalışanın çalışmadığı süre için şirketin tazminat ödemesine hükmetti.

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