Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 257.604
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kadıköy'den tarih fışkırıyor

Kadıköy'den tarih fışkırıyor

Kadıköy'den tarih fışkırıyor

Haydarpaşa Garı’nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 1 yılını geride bırakan arkeolojik kazılar, tarihe ışık tutuyor. Kazılar kapsamında 6 bin sikke bulundu.

Kadıköy’de Haydarpaşa Garı'nda 5 ayrı bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında ortaya çıkan buluntular, ‘Körler Ülkesi’ olarak adlandırılan  Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları verdi. Kazılar kapsamında 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılarla yaklaşık 6 bine yakın bronz sikke bulundu. 

26 kafatası bulundu

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, çalışmaların 300 bin metrekare alanda devam ettiğini belirterek, “Genel olarak mimariye bakarsak buradaki yapıların birçoğu Erken Bizans Dönemi yapı gruplarıdır. Mimari kalıntıların, Khalkedon kent haritası üzerinde işaretli olan Hıristiyan dünyasında önemli bir yeri olan Sainte Bassa kilise-manastırı olduğu tahmin ediliyor. 26 kafatasından 26 net gömünün olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Devlet Opera ve Balesi sanatçıları gururlandırdı
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!
Payitaht Abdülhamid'e iki sürpriz transfer
Okyanus Elçisi Belçim
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım Halka dizisinden ayrıldı

Kurban Bayramı Tatili Uzatılmalı Mı Uzatılmamalı Mı? Vatandaş Ne Diyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp'ta paylaşılan bu link'e sakın tıklamayın!

Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı! 5 ölü, 17 yaralı var