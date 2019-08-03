Kadıköy'den tarih fışkırıyor

Kadıköy’de Haydarpaşa Garı'nda 5 ayrı bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında ortaya çıkan buluntular, ‘Körler Ülkesi’ olarak adlandırılan Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları verdi. Kazılar kapsamında 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılarla yaklaşık 6 bine yakın bronz sikke bulundu.

26 kafatası bulundu

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, çalışmaların 300 bin metrekare alanda devam ettiğini belirterek, “Genel olarak mimariye bakarsak buradaki yapıların birçoğu Erken Bizans Dönemi yapı gruplarıdır. Mimari kalıntıların, Khalkedon kent haritası üzerinde işaretli olan Hıristiyan dünyasında önemli bir yeri olan Sainte Bassa kilise-manastırı olduğu tahmin ediliyor. 26 kafatasından 26 net gömünün olduğunu söyleyebiliriz" dedi.