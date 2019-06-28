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  3. Kadıköy'deki 'makasçı' çift adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kadıköy'deki 'makasçı' çift adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kadıköy'deki 'makasçı' çift adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

D-100 karayolunda 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen karı koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'de gece saatlerinde 8 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebep oldukları iddia edilen karı koca, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.  

D-100 karayolunun Uzunçayır mevkisinde iki farklı otomobille seyir halindeyken zincirleme kazaya sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Ş. ve eşi Betül Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. 

Savcılık ifadelerinin ardından, Büşra Ş. "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle, Ahmet Ş. ise "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 

Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

(AA)

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