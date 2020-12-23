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23 Aralık 2020 Çarşamba 23:30 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de şüpheli ölüm: Park halindeki yanan kamyonette 2 erkek cesedi bulundu

Kadıköy'de şüpheli ölüm: Park halindeki yanan kamyonette 2 erkek cesedi bulundu
AA

Kadıköy'de bir otoparkta park halindeyken yanan kamyonette 2 ceset bulundu. İki erkeğe ait olan ve kimlikleri tespit edilemeyen cesetler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kadıköy'de bir otoparkta park halindeyken yanan kamyonette 2 erkek cesedi bulundu.

AA'da yer alan habere göre,, Hasanpaşa Mahallesi Ahmet Rasim Sokak'ta otopark olarak kullanılan bir alanda park halindeki kapalı kasa kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan yükselen dumanları fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta 2 kişinin cesedi bulundu.

İki erkeğe ait olan ve kimlikleri tespit edilemeyen cesetler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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