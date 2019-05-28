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28 Mayıs 2019 Salı 15:31 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:31

Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan sanığın yargılandığı davada mütaalaa açıklandı

Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan sanığın yargılandığı davada mütaalaa açıklandı

Kadıköy'de 11 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ali Kardaş'ın 92 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Kardaş ile olayda yaralananlardan müşteki Mehmet Emin Parlak katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mahmut Çelebi, Adli Tıp Kurumunun raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğini tutanağa geçirdi.

Müşteki Mehmet Emin Parlak beyanında, olayın meydana geldiği kasabın yanında balıkçı olarak çalıştığını belirterek, "Sanık dükkandan koşarak çıktı. Bana doğru döndü. Bıçakla koluma ve karın boşluğuma vurdu. Ben yaralandım. Herhangi bir şey söylemedi. Daha sonra koşmaya devam etti. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Ali Pehlivanoğlu, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanığın, olay tarihinde Kadıköy'de girdiği kasabın sahibine bir telefon numarası sorduğu, iş yeri sahibini, numaranın olmadığını söylemesi üzerine karnından bıçakladığı anlatıldı.

Sanığın aynı yerde bulunan bir kişiyi daha boynundan bıçakladığı aktarılan mütalaada, daha sonra dışarıya çıkarak 9 müştekiyi daha çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı belirtildi.

Mütalaada, sanığın 5 müştekiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 45 yıldan 75 yıla, 1 müştekiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya, bir müştekiye karşı "vücutta kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar, 4 müştekiye karşı da "silahla basit yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Toplamda 50 yıl 9 aydan 92 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Kardaş, "Özür diliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sanık Ali Kardaş'ın Kadıköy'de bıçakla yaptığı saldırıda 5'i ağır 11 kişiyi hayati tehlike geçirecek bölgelerinden yaraladığı belirtilerek, sanığın müştekilerin hayati bölgelerini hedef alarak bıçaklaması nedeniyle eyleminin her bir müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu kaydediliyor. 

İddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere 99 yıldan 165 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

(AA)

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