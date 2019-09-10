Büyük tepki çekti, inceleme başladı! Bakın niye simit fırlatıyorlarmış

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Okulda gelenek adı altında yeni gelen öğrencilere simit fırlatıldığı görüldü. Çok sayıda vatandaş simidin nimet olduğunu, yerlere atılmasının gelenek olamayacağını belirterek görüntülere tepki gösterdi.

Paylaşımlarında bu geleneği savunan bazı kişiler ise, armasında martı bulunan okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığını belirterek, bunun yeni başlayan öğrencilere “Hoş geldin” merasimi olduğunu savundu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki “etkinliğe” ilişkin inceleme başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında ‘Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama’ adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu ‘etkinlik’le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

MÜDÜR DE TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde okul müdürünün yeni gelen öğrencilere simit değil çiçekler atılması gerektiğini belirterek, “Nimet, Kurtuluş Savaşı’nda da Çanakkale Savaşları’nda da bu milletin en büyük değeriydi. Bu kutsal değeri bilelim. Böyle bundan sonra hareket edelim.” dediği anlaşılıyor.

BAZI ÖĞRENCİLER SİMİT FIRLATMAYI SAVUNDU

Kadıköy Anadolu Lisesi’ne giden bir öğrenci, yeni gelenlere simit atılmasını savundu. DHA muhabirine konuşan öğrenci, “Okulun simgesi martı olduğu için, bildiğiniz üzere de martılara simit atılır. Biz de yeni gelen öğrencilere, hazırlık sınıflarına ‘martı’ diyoruz. Yeni martılar. Öyle oldukları için biz de onlara simit atıyoruz. Atılan simitler genelde bayat oluyor. Sosyal medya üzerinden temizlik işçilerine çok yüklendiler ama toplanan simitler sokak hayvanlarına veriliyor.” dedi.

Bir başka öğrenci ise, “Simit atma olayı bizim eskiden beri devam eden bir geleneğimiz. Biz bu simitleri önceden topluyoruz. Kurumuş ve bayat simitleri alıyoruz biz. Hiçbir öğrencinin canı yanmıyor. Daha sonrasında toplanan simitler çöpe değil martılara atılıyor.” diye konuştu.

Okul yönetimi tepki çeken olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER ŞÖYLE:

-Okulun logosu martı diye simit atılıyorsa okulun logosu aslan diye geyik mi atsalardı!

-Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okul açılışında yeni öğrencilerin kafasına simit atmışlar. Buna da Simit Atma Töreni demişler. Biz yerde ekmek parçası gördüğümüzde üç kere öper başımıza götürür sonra yüksek bir yere...

-Yerde ekmek görünce kaldırıp üç kere öpüp alnına koyan bir nesilden; liseye yeni başlayan öğrencilere “simit atma töreni” düzenleyen bir gençliğe.

-Böyle saçmalamak yerine keşke yeni gelen öğrencilerle eski öğrencileri kaynaştırmak için tüm okul simit çay etkinliği yapsaymış. En azından hem nimete yazık edilmezdi hem israf özendirilmezdi... Burada görev yapan bir Allah’ın kulunun da mı aklına gelmemiş bu. Mesleğimden utandım

-Ben bu konuda hoşgörülü olamam gerçekten. Bu gelenek saçmalığı acilen kaldırılmalı. Simit ekmek nimet yere atılamaz. Mevzu çocuklar değil burada. Bu saçma gelenek