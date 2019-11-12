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KADES butonu hayatımı kurtardı

KADES butonu hayatımı kurtardı

Adana polisi kadınlara KADES’i tanıttı.

Soner KAN

CEP TELEFONUNA YÜKLENİYOR

Adana polisi, Seyhan’daki İsmail Hazar Anaokulu’nda öğrenci annelerine ‘Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) tanıttı. Görevli polisler, cep telefonlarına KADES’i yükleyen kadınlara programın nasıl kullanıldığını da anlattı. 

Buna göre; şiddete maruz kalan kadın, cihaz konum bilgisini açarak, ‘panik butonu’ olarak adlandırılan tuşa basıp, doğrudan ‘155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşabiliyor.

‘TUŞA BASINCA POLİS GELDİ’

F.Y.  (31) adlı kadın da koca dayağından ‘KADES’le nasıl kurtulduğunu anlattı: “Hakkında uzaklaştırma kararı varken eve geldi. Polisi arayana kadar beni dövüp kaçtı. Polisten KADES’i öğrendim. Kocam yolda önümü kesip şiddet uygulamak isteyince ‘panik butonu’na bastım. En yakındaki ekip gelerek müdahale etti, beni kurtardı. O butona basmasaydım, her şey için çok geç olabilirdi.” 


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