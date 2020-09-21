Kademeli yüz yüze eğitimin il gününde okul servislerine koronavirüs denetimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte İstanbul'un bir çok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, polis ekipleri Dolmabahçe Meydan'da da polis ekipleri okul servislerinde denetledi. Durdurulan servislerde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan, maske ve ateş ölçer olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförleri de trafik polisleri tarafından yönetmelik kapsamından bilgilendirildi.

"EKSTRA BİR TALİMAT GELİRSE YERİNE GETİRİRİZ"

Bir servis şoförü, "Temizlik konusunda aracımda maske var, devletin talimatlarına harfiyen yerine getiriyoruz. Araçta dezenfektan var, ayrıca burada yedek dezenfektan var. Ekstra bir talimat gelirse onları da yerine getiririz" diye konuştu

ARAÇLARDAKİ KOLTUK SAYILARI VE ÖĞRENCİ SAYILARI DENETLENDİ

Bakırköy, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yapılan denetimde, durdurulan servislerde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan, maske ve ateş ölçer olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler, servislerdeki koltuk sayıları ve öğrenci sayılarını da denetledi.