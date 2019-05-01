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Kaçaklar drone ile tespit edilerek yakalandı

Kaçaklar drone ile tespit edilerek yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda gizlenen Filistinli uyruklu 79 kaçak ile Suriye uyruklu organizatör, jandarma tarafından yerleri drone ile tespit edilerek yakalandı.

Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında, Geren mevkiinde 2 kaçak göçmenin bir araçla bölgeden uzaklaştığını öğrendi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, tespit edilen aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü yoluna devam etti. Bölgede araştırma yapan jandarma, aracı yol kenarına terk edilmiş halde buldu. Jandarma istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgedeki ormanlık alanı drone ile kontrol etti. Yerleri tespit edilen Filistin uyruklu; 14'ü çocuk, 8'i kadın ve 57'si erkek, toplam 79 kaçak ile Suriye uyruklu organizatör yakalandı.

Ören Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen kaçaklar ile organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirdi.

DHA

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