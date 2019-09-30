Kaçak yaban keçisi avına 23.5 bin TL ceza
Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri, Kemah’ta yaptıkları rutin kontrol sırasında durumundan şüphelendikleri şahısları durdurdu.
Aramada, usulsüz avlanan 1 yaşındaki yaban keçisi eti ele geçirildi. Ekipler, koruma altındaki keçiyi avladığı tespit edilen C.S’ye 23 bin 552 lira ceza uyguladı. Müdürlüğün açıklamasında, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği bildirildi.