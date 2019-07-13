Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Salep soğanı kaçakçılığı yapan kişiye 60 bin lira para cezası kesildi

Salep soğanı kaçakçılığı yapan kişiye 60 bin lira para cezası kesildi

Salep soğanı kaçakçılığı yapan kişiye 60 bin lira para cezası kesildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak topladığı 1 kilo 300 gram salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza uygulandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak topladığı 1 kilo 300 gram salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza uygulandı. Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Erçek Gölü kıyısında bir kişinin kazmayla endemik bitki türü olan salep soğanı çıkardığını belirledi.

Kontrollerde 1 kilo 300 gram salep soğanı topladığı belirlenen K.R'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 60 bin 163 lira idari para cezası kesildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ahmet Kural'ın son hali görenleri şok etti!
Barış Arduç, Lübnan'dan ödülle döndü
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
9 yıla dudak uçuklatan tazminat!
'Gizem'li Karadeniz turu
<p>Rize’nin İkizdere İlçesi Çiçekli Köyü’nde babadan kalan ev üzerinden anlaşmazlığa düşen iki karde

Rize´de Şoke Eden Yapı: Baba Evini Motorlu Testereyle İkiye Böldüler!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ankara ikinci el otomobil fiyatlarını yerinde inceledik

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları