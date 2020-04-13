Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantısı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı ile ilgili araştırma yapıyor. Türkiye ve Dünya'da yaşanan son durum gelişmeleri, koronavirüs, askerlik celp ve terhis işlemleri gibi konuların ele alınacağı toplantıda Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta? Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Erdoğan liderliğinden gerçekleşecek olan toplantıda Türkiye ve Dünya'da yaşanan son durum gelişmeleri, koronavirüs, akserlik celp ve terhis işlemleri gibi konuların ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulise Akar'da bulunacak.

ASKERLİKTE TERHİS VE CELPLERDE SON DURUM ELE ALINACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise geçtiğimiz günlerde gündeme gelen askerlerin terhisi ve celp tarihleri ile ilgili çalışmayı Başkan Erdoğan'a ve kabine üyelerine aktarması bekleniyor. Bedelli askerlikte uzaktan eğitime dair bir planlamanın olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.