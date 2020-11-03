Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı konuları neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta olacağı yakından takip edilen konu başlıklarından oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinden yapılacak olan toplantıda cuma günü İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem ve yeni tip koronavirüs salgının ülkemizdeki son durumu masaya yatırılacak. Kabine Toplantı'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün saat 15:00'te toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Deprem bölgesinde görev yapan bakanlar, mevcut durum ve bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili Kabine'ye bilgi verecek.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, Koronavirüs salgınıyla mücadele de toplantının diğer öne çıkan gündem maddesi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki salgının seyri ve aşı çalışmalarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Salgınla ilgili alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.



Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de masadaki konular arasında.



Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.