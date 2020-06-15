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  3. Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
15 Haziran 2020 Pazartesi 16:38 | Son Güncelleme:

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman" Bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak"

Ülkemizde koronavirüsü ile ilgili alınan kararlar, haftalık olarak gerçekleştirilen kabine toplantısı ile birlikte belirleniyor. Haftanın ilk günü ile beraber ülkemizde salgın sürecine dair son durum değerlendirmeleri de merak ediliyor. Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Son günlerde koronavirüs vaka sayısındaki artış tedirgünliğe yol açmaya başladı. Ülkemizde koronavirüs ile ilgili alınan kararlar, haftalık olarak gerçekleştirilen kabine toplantısı ile birlikte belli oluyor. Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları da tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında merak edilenler..

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta kabine toplantısı 9 Haziran Salı günü gerçekleşmişti.

GEÇEN HAFTA ALINAN KARARLAR NELERDİ?

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 00.00'a uzatılmıştır.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.

65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.

Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir.

Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."

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