Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler alınacak mı?

Başkan Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı bugün saat 15.00'da yapılacak. Toplantı sonrasında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını belirtmişti.

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Kabine toplantısı bugün saat 15.00'da gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması ve şayet varsa alınan yeni kararları bildirmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada kritik ifadeler kullanmıştı. Bakan Koca, "Bilim Kurulu'nda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk." ifadelerini kullanmış ve "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." demişti.