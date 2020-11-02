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02 Kasım 2020 Pazartesi 16:42 | Son Güncelleme:

Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

Kabil Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Üniversitesi'ne yönelik bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi ise yaralandı.

AA'dan alınan habere göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki çatışmada, çoğu öğrenci olan 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Aryen, 22 kişinin yaralandığı, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın sona erdiğini belirtirken,  3 saldırganın da etkisiz hale getirildiğini söyledi.

ÖNCE SALDIRILAR, ARDINDAN ÇATIŞMA

Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesi'ne öğle saatlerinde kimliği ve sayısı belli olmayan saldırganlar tarafından bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı.

Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıklamıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edilmişti.

SINAV VE KİTAP FUARI AÇILIŞI VARDI

Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bugün sınav olduğu biliniyordu, saldırının da bu bölümde düzenlendiği iddia ediliyor.

Ayrıca üniversitede bugün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışı yapılacaktı.

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