Josef Sural kimdir? Josef Sural'den gelen haber yasa boğdu!

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cissé, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Šural kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dönüşe geçti. Kayseri'den bir firmadan kiralandığı belirtilen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen VIP minibüs saat 02.30 sıralarında Alanya’ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada futbolculardan Josef Šural başını çarparak ağır yaralanırken, Welinton Souza ve Isaac Sackey ise hafif şekilde yaralandı. Diğer futbolcular ve 2 sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı futbolcular ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Josef Šural hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazanın ardından minibüsün 2 sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Sürücülerden birinin ifadesinde olayın şokuyla kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi.



ALANYASPOR'DAN ÜZÜCÜ AÇIKLAMA

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun.

YÖNETİCİLER, TEKNİK HEYET, ARKADAŞLARI VE YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ







Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Josef Šural'ın kısa süre önce doğum yapan eşi de haberi alıp, hastaneye geldi. Isaac Sackey'nin kolunda çatlak, Welinton Souza'nın ise kafasında şişlik oluştuğu belirtildi.



JOSEF SURAL KİMDİR?

Josef Sural 30 Mayıs 1990'da Çek Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan Josef Sural, 2011 yılında Slovan Liberec'e transfer oldu. Kulübüyle 2011-12 sezonunda şampiyonluk yaşadı. 13 Ocak 2016'da Sparta Praha'a transfer oldu. 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.





BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, "ŞOFÖRLERİN UYUMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ"

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuların geçirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Emniyetten aldıkları bilgiye göre, şoförün uyuya kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağrı yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural'ın hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık ve bekliyoruz" dedi.



Bir gazetecinin şoförün uyuduğu iddiasını sorması üzerine Başkan Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz, bekliyoruz. Allah şifa versin" diye konuştu.

Diğer yandan kaza sırasında minibüsü kullanan şoförlerden E.A.’nın gözaltında olduğu, diğer sürücünün ise ifadesinin devam ettiği öğrenildi.