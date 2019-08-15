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Johnson'un köyüne diplomatik ziyaret 

Johnson'un köyüne diplomatik ziyaret 

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Başbakan Johnson’un atalarının doğduğu Çankırı’nın Kalfat Köyü'nü ziyaret edecek. 

Osman Nuri CERİT / ANKARA 

Çankırı’nın Orta İlçesi’ne bağlı Kalfat Köyü, büyük dedesi Türk olan Boris Johnson’un İngiltere Başbakanı seçilmesiyle birlikte adını dünyaya duyurdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun son bakanları arasında yer alan ve Milli Mücadele karşıtlığıyla tanınan Johnson’un büyük dedesi Ali Kemal’in Kalfatlı olması, Anadolu bozkırındaki köyü, başta İngiltere olmak üzere uluslararası medyada da ilgi odağı yaptı. Kalfat’la yakından ilgilenen adreslerden biri de İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği oldu. Büyükelçi Dominick Chilcott’un, önümüzdeki günlerde Çankırı’ya giderek Johnson’un büyük dedesinin köyü olan Kalfat’ı ziyaret etmeyi planladığı öğrenildi. Büyükelçi Chilcott’un Kalfat köyünü ziyaret etmek istediği, İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği kaynakları tarafından da doğrulandı. Chilcott, Kalfat ziyaretinde köylülerle bir araya gelecek ve Başbakan Johnson'ın selamını iletecek. 

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