JÖH'ler gizlenip tespit etti! İşte Tunceli'deki operasyonun perde arkası

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'nin Kutu Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da Vali Tuncay Sonel'in, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte bölgeye gittiği ve komutanlarla operasyonu bizzat yerinde yönettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli-Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 5 kadın terörist beraberinde 5 kalaşnikof, bir büyük telsiz, bir küçük telsiz ve bol miktarda dokümanla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

VALİ SONEL: EL BOMBALARI ATTILAR

Vali Tuncay Sonel, "Kahraman JÖH'lerimiz başarılı bir operasyona imza attı. Hepsi birer kahraman. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun destekleriyle kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı sonuçlar elde etmesinin ardından Tunceli artık huzur şehri haline geldi. Bugünde 5 kadın terörist 'Teslim Ol' çağrılarımıza rağmen, ateşle, el bombaları ile karşılık verdiler. Bizim kahramanlarımız da teröristlere gerekeni yaptı. 4 kadın terörist etkisiz hale getirildi, 1 kadın teröristte göçük altında kaldı, toplam 5 kadın terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Bütün kahramanlarımızın alnından öpüyoruz” dedi.

JÖH TİMLERİ ARAZİDE 15 GÜN TAKİP YAPTI

DHA’nın haberine göre teçhizatlarıyla etkisiz hale getirilen kadın terörist grubunun, bölgeye sızan JÖH timlerinin arazide gizlenip, 15 günlük takiple tespit edildikleri belirtildi.

Kutuderesi bölgesinde etkisiz hale getiren terörist grubunun eylem hazırlığında olduğu ifade edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN ARASINDA MİHRİBAN DURMAZ DA VAR

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristin arasında, gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan Mihriban Durmaz'ın da olduğu bildirildi.