Jet Fadıl'dan inanılmaz ifadeler! 'Yeni yatırımcı arıyoruz'

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 20. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut katıldı. Çok sayıda müşteki ve taraf avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada müştekilerin beyanlarının alınmasına devam edildi. Salonda hazır bulunan 18 müşteki de, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

MÜSİAD BAŞKANI DA ŞİKAYETÇİ



Daha önce alınan ara karar gereği hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile amcası Osman Kaan ve eşi Nebahat Kaan'ın da, "müşteki" sıfatıyla beyanları alındı.

Abdurrahman Kaan, Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 18 adet devre mülk aldığını, karşılığında Fadıl Akgündüz'e 750 bin lira verdiğini ve herhangi bir kira bedeli almadığını belirterek, zararının giderilmesini istedi, Akgündüz'den şikayetçi olduğunu ifade etti. Osman Kaan ve Nebahat Kaan da, aynı projeden 1 milyon değerinde 30 adet devre mülk aldıklarını söyleyerek Akgündüz'den şikayetçi olduklarını dile getirdi.

'LAFLA OLACAK ŞEY DEĞİL'



Müşteki ifadelerinin ardından söz alan sanıklardan Fadıl Akgündüz, şu anda ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı bekleme süreci içerisinde olduklarını ve projelerinin yüzde seksenini tamamladıklarını anlatarak, "Geri kalanını tamamlayabilmek için yeni yatırımcı arayışı içerisindeyiz. Planlarımız var. Yurt dışı yatırımcılarıyla görüşebilmek için hakkımdaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istiyorum." dedi.

Bu savunma üzerine konuşan mahkeme heyeti başkanı da, "İnsanların zararlarını gidermek için somut bir planın var mı? Lafla olacak şey değil bu. Planlarını getir, anlat, müdahil avukatları da dinlesin." ifadelerini kullandı.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu duruşmada dinlenilen 18 müştekinin müdahillik talebini kabul ederek davaya katılımına karar verdi.

Fadıl Akgündüz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına ve kalan müştekilerin dinlenilmesine de hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.



AA