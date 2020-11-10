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  • Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Haluk Selim: Olası İstanbul depremi maksimum 7.4 olacak
10 Kasım 2020 Salı 23:38 | Son Güncelleme:

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Haluk Selim: Olası İstanbul depremi maksimum 7.4 olacak

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Haluk Selim: Olası İstanbul depremi maksimum 7.4 olacak

Prof. Dr. Haluk Selim, beklenen İstanbul depremiyle ilgili, “100 km'lik fayda, 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir” dedi.

İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler yine beklenen olası İstanbul depremine çevrildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Haluk Selim beklenen depremle ilgili, “115 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Fay Hattı’nın 5 metrelik bir stres atım biriktirdiğini var sayarsak, maksimum ile minimum aralığı 7.2 ila 7.4’tür bunun hesabı bellidir” dedi. 

Asya ve Avrupa yakaları için de değerlendirmelerde bulunan Selim, “Anadolu Yakası’nın yüzde 40’ı, Avrupa Yakası’nın da yüzde 60’ı risk altında. Zeminlerin deprem dalgalarına karşı bazı davranışları var. Hepsinde binalar yıkılmayabilir. Fakat binaları sağlamlaştırmak, deprem öncesi önlemlerden en önemlisini teşkil ediyor, burada yerel yönetimlerle halkımız işbirliği halinde olmalılar. Özellikle kentsel dönüşüm planlamasının bir an önce uygulanması gerekir. Apartman sakinleri olarak yerel yönetimlerden hizmet alalım onlara yardımcı olalım” dedi.

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